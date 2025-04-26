Зеленский заявил, что граждане КНР производят дроны на российских заводах

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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У Украины есть доказательства участия граждан Китая в производстве ударных беспилотников на российских заводах. Эти дроны затем используют армия РФ для обстрелов украинских территорий.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во второй части интервью для основателя Daily Wire Бена Шапиро.

Зеленский подчеркнул, что Китай утверждает, что нет доказательств непосредственного участия своих граждан в боевых операциях на войне. Впрочем, по словам президента, у Киева есть доказательства, что китайцы работают на российских заводах и изготавливают дроны. Украина готова показать эти доказательства КНР.

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"У нас есть факты, у нас есть информация, что Китай работает, китайцы работают на российских заводах и они производят дроны. Дроны, которыми убивают украинцев", - сказал Зеленский, отмечая, что

Президент отмечает, если китайские власти не были осведомлены об этих фактах, это не является оправданием. Ситуация может свидетельствовать о поддержке России со стороны Китая, говорит Зеленский.

"Если Китай не знает, что граждане Китая воюют и производят оружие, которое убивает нас, украинцев, то это вопрос", - добавил украинский лидер.

Зеленский считает, что Пекин должен отреагировать на ситуацию, поскольку она поднимает вопрос о союзе между Китаем и Россией.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киев имеет разведданные по использованию Россией китайских технологий по производству дронов. Москва могла украсть китайские технологии за спиной Пекина. Китай отреагировал на заявления Украины о производстве военных товаров для РФ, назвав их "безосновательными".