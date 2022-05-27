Зеленский заявил, что мир готовится к возможному применению Россией тактического ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые политики готовятся к вероятному применению Россией тактического ядерного оружия, а также рассказал, к чему может привести ядерный шантаж РФ.

Глава государства подчеркнул, что российские государственные пропагандисты открыто угрожают ядерным оружием.

Об этом Зеленский сказал в обращении к политикам и народу Индонезии 27 мая.

"Российские государственные пропагандисты открыто угрожают ядерным оружием. Мировые политики готовятся к возможности применения Россией так называемого тактического ядерного оружия или химического, биологического оружия", – сказал президент.

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Он предположил, что это может привести к увеличению количества ядерных государств в мире.

"Если Россия прибегает к ядерному шантажу, то разным силам в мире может казаться логичным и для себя обрести ядерное оружие. Сказать, что это опасно для всего мира — это ничего не сказать", — сказал Зеленский.

Напомним, в своем обращении президент Украины также назвал условие, при котором война завершится в считанные недели.

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