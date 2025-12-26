Зеленский заявил, что "многое может решиться" уже к новому году: детали

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время может состояться новая встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом украинский лидер заявил в своем телеграмм-канале 26 декабря.

Президент рассказал, что секретарь СНБО и глава делегации Украины по переговорам Рустем Умеров доложил о своих очередных контактах с американской стороной. Также Зеленский намекнул на важные решения уже к Новому году

«Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Много может решиться до нового года», — заинтриговал заявлением Владимир Зеленский.

Напомним, Kyiv Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Зеленский в ближайшие дни может посетить США для переговоров с американскими чиновниками. Собеседник рассказал, встреча может состояться в имении Мар-а-Лаго, принадлежащем Дональду Трампу, уже 28 декабря.

