Зеленский заявил, что не говорил с Трампом о вступлении в НАТО: чем это объяснил

Он сказал Трампу, что без гарантий безопасности мир с Россией просто невозможен.

Президент Владимир Зеленский во вчерашнем разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом не обсуждали тему вступления Украины в НАТО.

Об этом глава государства сказал журналистам во время посещения Хмельницкой АЭС.

"Я не слышал, что говорил президент Трамп (на брифинге). То, что говорил он мне. Кроме того, что это был хороший часовой разговор. Мы говорили о многом. О НАТО мы не говорили", — отметил Зеленский.

Однако он сказал Трампу, что без гарантий безопасности мир с Россией просто невозможен.

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"Трамп сказал, кажется даже публично, что Путин хочет мира. Я сказал, что тоже этого хочу. Но я сказал (Трампу – Ред.): "Вы разговариваете с Путиным, как с лидером государства, а я вижу в нем врага. Кажется, я в большей действительности. Я не доверяю Путину. Если вы заставите его закончить войну, справедливо для нас, то слава богу. Мы все этого хотим. Но я не верю, что это очень легко сделать", – добавил Зеленский.

Напомним, вчера, 12 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с тем, чтобы снять перспективу присоединения Украины к НАТО и добавил, что вопрос Украины в НАТО больше не обсуждается. Глава Пентагона Пит Хегсет также заявил, что Украина не получит ни членства в НАТО, ни гарантии безопасности по статье 5.

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