Зеленский заявил, что не видит никакого отвода российских войск

Глава государства в то же время заявил о сохранении спокойствия на фоне разных угроз.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не заметен никакой отвод российских войск от украинских границ.

Об этом украинский лидер сказал в среду, 16 февраля, в комментарии BBC.

"Честно говоря, мы реагируем на ту ситуацию, которую имеем, и мы пока не видим никакого отвода (российских войск – ред.). Мы только слышим (такие заявления – ред.)", – сказал Зеленский.

"По поводу угрозы, я много раз говорил, что мы сохраняем спокойствие на фоне разных угроз, потому что мы помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет. Пока это только заявления (России об отводе войск – ред.)", – рассказал президент.

Он добавил, что все люди смогут увидеть признаки деэскалации, когда это произойдет, а не только – военные или разведка.

Напомним, Зеленский находится с рабочей поездкой в Ровенской области, где наблюдает за тактическими учениями украинских военных.

Накануне, 15 февраля, в минобороны России заявили о завершении ряда военных учений и о начале отвода войск.

На следующий день минобороны РФ опубликовало видео, как после учений вывозит из оккупированного Крыма военную технику.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что Штаты пока не зафиксировали отвода войск России от украинских границ, где в настоящее время находятся 150 тыс. российских военных.

Россия заявляет об отводе войск, но Киев и Европа восприняли это с недоверием

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