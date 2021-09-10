Зеленский заявил, что не все европейские лидеры хотят видеть Украину в ЕС и НАТО

По его словам, мы не получаем то, на что рассчитываем.

Украина готова к вступлению в НАТО и без нашего государства ни крепкого Альянса, ни ЕС не будет. Однако не все европейские лидеры поддерживают наши стремления.

Об этом 10 сентября завил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Ялтинской международной конференции (YES).

"Позиция моя очень проста: мы готовы к НАТО. Наша армия, наши специалисты. Реформы, которые мы проводим, я считаю, что это, прежде всего, все нужно нам. Не кому-то — ни НАТО, ни Европейскому Союзу. Нужны нашим людям. Но нужны именно такие, которые дают возможность жить людям легче. Укреплять экономику. Или мы не получаем то, на что способны и на что рассчитываем Да, мы не получаем этого. Но мы это не просим — мы говорим о том, что нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины крепкого Европейского Союза не будет. Я говорю об этом открыто президенту Соединенных Штатов: я считаю, что без Украины НАТО будет терять. Я считаю, что без Украины Европейский Союз будет понемногу ослабляться. Не хочу говорить никаких прогнозов. Еще раз говорю, что есть историки, есть политики с весом, большим опытом", — заявил президент Украины.

Также Зеленский отметил, что не все лидеры стран ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе и НАТО.

"Но я вижу отношение к Европейскому Союзу лидеров, к политикам Европейского Союза, лидеров Европейского Союза, лидеров современной Европы. Не все они хотят быть там и не все они видят Украину там. То же и с НАТО. Я так считаю. Если вы хотите, чтобы окрепла Россия, не берите Украину. И это даже не о противовесе России — это так и есть. Потому что мы видим, кто мощный. Мы видим, какие есть империи — у нас несколько империй в мире. Хочу, чтобы Европейский Союз и НАТО остались мощными, остались субъектом. Такие страны, как Украина — большая, территориально самая большая в Европе, по населению мощная, которая прожила несколько войн, — хотите таких прочных партнеров? Тогда приглашайте нас. А не так, как происходит", — отметил глава украинского государства.

Напомним, накануне Верховная Рада провалила обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (сокращенно с англ. MNNA). Сегодня правда в том, что ни MNNA, ни членство в НАТО для Украины пока недостижимы. По крайней мере Вашингтон не имеет на это политической воли.

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