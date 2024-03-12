Зеленский заявил, что Орбан ведет "очень опасную игру"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан иногда играет в "очень опасную игру". В частности, это касается подыгрыша Дональда Трампа, который является кандидатом в президенты США.

Такое мнение высказал интервью Le Monde и BFMTV.

Зеленский подчеркнул, что полномасштабное вторжение РФ объединило Европу вокруг Украины. И, по его словам, хотя в обществах есть разные мнения, "но 90% европейских лидеров находятся на стороне Украины". Впрочем, "есть и другие голоса".

"Венгрия с Орбаном иногда ведет очень опасную игру. Это опасно прежде всего для Венгрии. Эта страна знает, что такое вторжение, знает, какие последствия фашистского режима, и я удивлен, что послание Будапешта радикально относительно Украины. Подыгрыш Трампу (с которым только что встретился) Орбан) ничего не достигнет. Он независимый лидер. Никто не любит иметь слабых друзей", — подчеркнул Зеленский.

Расположение Орбана к Трампу

На днях во Флориде Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Как пишет Bloomberg, для премьера Венгрии встреча с Трампом – это шанс избавиться от имиджа "черной овцы" и позиционировать себя как потенциальный мост между Европой и США, если Трамп победит на выборах в ноябре.

Уже после встречи Орбан рассказал, как Трамп собирается окончить войну в Украине. Мол, у американского политика "достаточно подробные планы" — а именно "не даст ни копейки" Киеву для защиты от российских агрессоров.

Следует заметить, что Орбан надеется на возвращение в кресло президента США Трампа. По его словам, экспрезидент США – это "единственный шанс на мир в Украине".

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