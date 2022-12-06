Зеленский заявил, что перед войной Запад не предоставил никаких данных о наступлении россиян

Президент отметил, что сейчас Украина воюет против "сумасшедших людей" в Кремле

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры не предоставили никаких конкретных данных о наступлении россиян, несмотря на постоянные предупреждения о вторжении.

Об этом сообщает Financial Times.

Он отметил, что Украина не получала данные от западных разведок, на основе которых могла готовиться к нападению россиян.

"Никто не показывал нам конкретных материалов, что это будет по тому или иному направлению", — сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что накануне нападения он неоднократно пытался дозвониться Путину, чтобы предупредить его, что нападение будет "большой ошибкой", однако в Кремле никто не отвечал на звонки.

"Мы воюем против безумных людей", – говорит Зеленский о российском руководстве.

Также глава государства подчеркнул, что Украина должна освободить все свои территории, иначе в будущем война повторится снова.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с руководителем Пентагона Ллойдом Остином.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник офиса президента Михаил Подоляк в годовщину подписания Будапештского меморандума рассказал, что Украина готова предоставить России гарантии безопасности.

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