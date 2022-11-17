Зеленский заявил, что переговоры с Россией должны проводиться в "публичном формате"

Зеленский подтвердил свою встречу с директором ЦРУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил от западных партнеров сигналы о желании начать переговоры с Россией и предложил, чтобы они проходили в "публичном формате".

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Зеленский отметил, что Россия ведет публичную войну, поэтому переговоры по ее завершению также следует вести в соответствующем формате.

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Также президент подтвердил, что во вторник встречался с главой ЦРУ Уильямом Бернсом.

"Вчера Бернс просидел в бомбоубежище. А потом мы с ним разговаривали. Мы обсуждали все важные для нас вопросы. Мы знаем друг друга. Он на стороне Украины", — сказал президент.

Напомним, ранее глава Объединенного комитета руководителей штабов американской армии Марк Милли объяснил свое недавнее заявление о необходимости переговоров Украины со страной-агрессорой.

Также мы информировали, что в Белом доме заверили, что не ведут непубличные переговоры с Россией по Украине.

Новости ТСН 19:30 за 16 ноября 2022 года | Новости Украины (полная версия на жестовом языке)

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