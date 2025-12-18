Зеленский заявил, что поддерживает голосование через "Дію" на выборах

Президент Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Президент Владимир Зеленский поддержал идею электронного голосования онлайн на выборах президента, в частности, через «Дію» и другие электронные способы.

Об этом глава государства сказал в разговоре с журналистами.

Зеленского спросили, поддерживает ли он идею, чтобы украинцы могли проголосовать через «Действие» или другими электронными способами. Особенно это касается украинцев за границей.

Реклама

«Я всегда поддержал и поднимал вопрос еще с начала ковида по поводу законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока консенсуса с парламентариями мы не нашли», — отметил Зеленский.

Кроме того, он уточнил, что в настоящее время рассматривается только вопрос проведения выборов президента — о парламентских или местных речь не идет. Зеленский добавил, что Соединенные Штаты интересуют только выборы президента, и он к ним готов.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что законопроекта о выборах пока нет, но все сигналы депутатам переданы.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский назвал «катастрофой» проведение выборов во время войны.

Реклама

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нужно провести президентские выборы в Украине, потому что, мол, их «давно не было». Впоследствии он повторил свое заявление и добавил, что вопрос выборов вроде бы один из самых обсуждаемых среди граждан Украины.