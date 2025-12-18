ТСН в социальных сетях

Зеленский заявил, что поддерживает голосование через "Дію" на выборах

Зеленский поддержал идею голосования на выборах президента через электронные средства.

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Владимир Зеленский поддержал идею электронного голосования онлайн на выборах президента, в частности, через «Дію» и другие электронные способы.

Об этом глава государства сказал в разговоре с журналистами.

Зеленского спросили, поддерживает ли он идею, чтобы украинцы могли проголосовать через «Действие» или другими электронными способами. Особенно это касается украинцев за границей.

«Я всегда поддержал и поднимал вопрос еще с начала ковида по поводу законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока консенсуса с парламентариями мы не нашли», — отметил Зеленский.

Кроме того, он уточнил, что в настоящее время рассматривается только вопрос проведения выборов президента — о парламентских или местных речь не идет. Зеленский добавил, что Соединенные Штаты интересуют только выборы президента, и он к ним готов.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что законопроекта о выборах пока нет, но все сигналы депутатам переданы.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский назвал «катастрофой» проведение выборов во время войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нужно провести президентские выборы в Украине, потому что, мол, их «давно не было». Впоследствии он повторил свое заявление и добавил, что вопрос выборов вроде бы один из самых обсуждаемых среди граждан Украины.

