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Зеленский заявил, что получил сигналы от окружения Путина: что ему передали
Зеленский утверждает, что окружение российского диктатора уже понимает безысходность ситуации и подает ответные сигналы Украине и ее партнерам.
Президент Владимир Зеленский заявил о сигналах от окружения диктатора Путина о готовности к завершению войны.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 22 июля.
Он подчеркнул, что Украина не останавливает усилия для того, чтобы заставить Россию пойти на реальное прекращение войны. Однако РФ пока не готова к этому.
По данным президента, украинские дальнобойные удары по тылу РФ создают «очень токсичную атмосферу вокруг Путина».
«Только он причиной того, что война началась и не заканчивается. Только Путин является причиной потерь, которые несут россияне. Его окружение это понимает, сигнализирует нам, сигнализирует нашим партнерам», — сказал Зеленский.
Он добавил, что последствия политики Путина все сильнее начинают ощущать и рядовые граждане РФ.
«Нужны решения, чтобы был мир. Украина давно к этому готова, сейчас делаем все, чтобы завершение этой войны было достойным», — подытожил президент.
Ранее Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с представителями Трампа Уиткоффом и Кушнером.
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