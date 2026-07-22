Зеленский заявил, что получил сигналы от окружения Путина: что ему передали

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил о сигналах от окружения диктатора Путина о готовности к завершению войны.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 22 июля.

Он подчеркнул, что Украина не останавливает усилия для того, чтобы заставить Россию пойти на реальное прекращение войны. Однако РФ пока не готова к этому.

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По данным президента, украинские дальнобойные удары по тылу РФ создают «очень токсичную атмосферу вокруг Путина».

«Только он причиной того, что война началась и не заканчивается. Только Путин является причиной потерь, которые несут россияне. Его окружение это понимает, сигнализирует нам, сигнализирует нашим партнерам», — сказал Зеленский.

Он добавил, что последствия политики Путина все сильнее начинают ощущать и рядовые граждане РФ.

«Нужны решения, чтобы был мир. Украина давно к этому готова, сейчас делаем все, чтобы завершение этой войны было достойным», — подытожил президент.

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Ранее Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с представителями Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Мы также писали, что США и РФ проведут переговоры на Филиппинах о войне в Украине.

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