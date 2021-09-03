Зеленский заявил, что появление авторитарного "дракона" в Украине невозможно

Президент подчеркнул, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но государственная политика России отличается от украинской, потому что она "направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать".

В Украине невозможен авторитарный режим, потому что ее сильное, свободное и демократическое гражданское общество не допустит этого.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в США, сообщили в Офисе президента.

"Об "убить дракона", то я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России — ред.) ситуация сложнее, но это — внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что не хотел, кто бы себе еще не придумал, появление "дракона" в Украине невозможно. Крылья подрезают ", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но государственная политика России отличается от украинской, потому что она "направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать".

Он также удивился из-за заявлений России о том, что Украина якобы не хочет закончить войну.

Зеленский напомнил, что не Украина начала войну, но подчеркнул, что Украина "с удовольствием" хочет ее закончить.

Напомним:

В США президент Владимир Зеленский встретился с руководителем компании Apple Тимом Куком, рассказал об украинском IТ-проєкті "Дія-сити", а також расспросил о переписи населения, которую Apple успешно реализовала в США. Эта встреча была закрытой. Кроме того, Зеленский пообщался со студентами и преподавателями Стэнфордского университета.

Новости мира: Зеленский встретился с Тимом Куком и побывал в Стэнфордском университете

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