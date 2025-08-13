Зеленский заявил, что Путин блефует перед встречей на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Россия пытается усилить боевые действия на всех направлениях украинского фронта, чтобы создать впечатление своей способности захватить всю страну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам, что Путин блефует. Перед встречей на Аляске он старается надавить на всех направлениях украинского фронта. Россия пытается изобразить, что способна оккупировать всю Украину. Безумно это их желание», — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что Кремль пытается убедить мир, якобы международные санкции не имеют значения и не наносят вреда российской экономике. «Путин блефует, будто санкции для него неважны и что они не работают. На самом деле санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике», — сказал Зеленский.

По его словам, российская армия имеет существенное преимущество в количестве вооружения — в частности, втрое больше артиллерии. Однако потери противника тоже втрое больше. «И это факт», — подчеркнул президент.

Напомним, ранее мы писали о том, что Трамп заявлял, что его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Аляске, которая состоится 15 августа, будет «пробной».

Также Трамп сообщал, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным он будет настаивать на остановке военных действий Россиив Украине.