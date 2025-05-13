Зеленский заявил, что Путин боится прямых переговоров с ним

Президент Украины Владимир Зеленьский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин не готов к прямым переговорам, поскольку испытывает страх перед ними.

Об этом глава государства заявил сегодня, 13 мая, в ходе встречи со СМИ.

«Я считаю, что это означает, что не будет никакого результата в том или ином формате. Любых встреч и т.д. Все уже зашло достаточно глубоко в вопросе прекращения огня», — сказал он.

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По его словам, Украина показала готовность к миру, а Россия продолжает избегать переговоров.

«Украина, все сигналы, все предложения, любые моменты, предложенные теми или иными сторонами, странами США, странами Европы и т.д. То, что вы знаете и то, что осталось закулисными. Украина продемонстрировала абсолютный конструктивизм. Продемонстрировала, что она четкая, понятная и хочет окончания войны. Россия каждым шагом. Я считаю, что не приезд Путина, а снова игры, это финальная точка его демонстрации, — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия не готова к миру, поэтому США, Европа и другие страны должны выполнить свои обещания и усилить давление, в том числе новыми санкциями.

«Что они не готовы к окончанию войны. А значит, все обещания, трезвые и четкие обещания США, Европы, лидеров других стран должны быть выполнены. Иначе вы не заставите и не принудите Россию к шагам, к тому или иному формату деэскалации. Значит, будут санкции. Я могу ждать только как минимум сильного пакета от США санкций против России. И это уже санкции, посмотрите, не за агрессию, не за оккупацию», — сказал он.

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По его словам, компромиссов было достаточно — пора сильнейших санкций за отказ России даже от прекращения огня.

«То есть компромиссов уже и так миллион. Санкции за то, что они не желают. Даже прекращение огня. Это должен быть самый сильный пакет санкций. Ибо это воля до окончания войны. Или нет. То есть, это четкий сигнал, что они не хотят и не собираются заканчивать войну. Или наоборот, они продемонстрируют, что они не только с ядерным оружием серьезны, но и без нее что-то способны. Поэтому мне кажется, сильный пакет США, сильный пакет Европы будем очень благодарны, — добавил глава государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет, если Путин не приедет на переговоры в Турцию.