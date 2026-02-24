Зеленский заявил, что Путин «играет» с Трампом и не хочет завершать войну

Владимир Зеленский / © Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль не демонстрирует реальную готовность к завершению войны и использует переговорный процесс в собственных интересах.

Об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times.

«Россияне играют в игры и не имеют серьезных намерений прекратить войну. Я вижу это, потому что они очень плохие актеры. Они играют с Трампом и играют со всем миром. Вот как оно есть», — подчеркнул он.

Путин думает, что он выглядит убедительно и что ему можно доверять. Нет — он плохой актер», — добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что Москва только создает иллюзию готовности к миру.

Ранее глава государства сообщал, что российская сторона якобы предложила Трампу пакет соглашений по экономическому сотрудничеству на сумму 12 триллионов долларов. По его словам, в предложении были положения «об Украине», которые могли бы разрешить эксплуатацию природных ресурсов на временно оккупированных территориях.

Президент назвал такие действия «демагогией и ложью» и подчеркнул, что любые договоренности с Путиным без твердых гарантий безопасности опасны, поскольку «России нельзя доверять».

Также Зеленский отметил, что давление Трампа на Украину сейчас больше, чем его давление на Москву. В то же время, он выразил надежду, что позиция США может измениться.

«Я надеюсь, что президент Трамп и США будут оказывать давление на Россию и остановят Путина. Но, прежде всего, я полагаюсь на украинских граждан, нашу армию и наше производство», — подытожил глава государства.

Ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов характеризует текущий этап переговоров с осторожным оптимизмом.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовящиеся на белорусской территории совместные военные учения Беларуси и России представляют серьезную угрозу безопасности Украины и самого белорусского народа.