Зеленский заявил, что Путин срывает все дедлайны

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Массированный удар российской террористической армии по Украине в ночь на 28 августа свидетельствует, что цели Кремля не изменились и президент государства-агрессора Владимир Путин не стремится к миру.

Об этом заявил в своем вечернем обращении в четверг, 28 августа, президент Украины Владимир Зеленский.

«Они хотят воевать, бьют не только по нашим людям, не только по нашим городам, громадам. Россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру», — сказал он.

Реклама

Украинский лидер отметил, что этот удар был не только по Украине, но и по Европе и президенту США Дональду Трампу.

«В Вашингтоне мы слышали, что Путин вроде бы готов к окончанию войны — к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо любых реальных шагов к миру. Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины призвал мировых лидеров дать четкий ответ на «это зло».

«Нет дедлайнов, которые бы Путин не сорвал. Нет таких дипломатических возможностей, которые не были бы испорчены из-за России. Нужны сильные шаги. Спасибо всем, кто это понимает. Нужны санкции. Нужны тарифы на тех, кто спонсирует эту войну», — утверждал Зеленский.

Реклама

Напомним, сперва президент США Дональд Трамп заявлял, что готов дать России около 10-12 дней для мирного урегулирования в войне против Украины вместо 50-ти, о которых он говорил ранее. Срок ультиматума истекал 8 августа.

После угроз применить вторичные санкции 15 августа состоялся саммит президента Трампа и российского диктатора Путина на Аляске, после которого прозвучали заявления о возможной встрече российского и украинского лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам в формате лидеров для решения ключевых вопросов войны, и призвал Москву продемонстрировать такую же готовность.