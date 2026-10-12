Зеленский заявил, что РФ нарушила "энергетическое перемирие": как будет отвечать Украина

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что Россия нарушила объявленное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие» атакой на Харьков. Если Москва не согласится на перемирие зимой, Украина будет отвечать.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Варшавском форуме по безопасности.

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«И сразу после этого сообщения (Трампа в соцсети — ред.) Россия нанесла прицельный удар по электростанции в Харькове, нанеся дальнейшие повреждения нашей энергосистеме. Было очевидно, что Путин не читает социальные сети», — заявил Зеленский.

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Президент добавил, что Украина готова подписать гарантии для прекращения огня. Киев ожидает подробностей переговоров между США и РФ. По словам Зеленского, если Москва не согласится на «энергетическое перемирие» зимой, то Украина будет отвечать.

«Россия пытается использовать еще одну зиму, еще один период холодной погоды против нашей страны, ежедневно нанося удары по нашим электростанциям, электросетям и всем составляющим энергетической инфраструктуры. Но это также касается России, и не только ее нефтеперерабатывающей промышленности — тех нефтеперерабатывающих заводов, которые Путин так бессовестно пытается представить миру как решение, заявляя, что они якобы могут компенсировать потери в мировых поставках нефти, вызванные кризисом в районе Ормуза и на Ближнем Востоке», — рассказал Зеленский.

Что известно об объявленном Трампом «энергетическом перемирии»

Напомним, накануне Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о немедленном начале «энергетического перемирия» между Украиной и Россией, утверждая, что обе стороны уже согласились соблюдать его. В то же время официальных подтверждений этой договоренности от Киева или Москвы не было.

После этого Зеленский заявил, что Украина поддерживает «энергетическое перемирие», объявленное Трампом, и задекларировала готовность к деэскалационным шагам. Однако для его реализации необходима поддержка этой инициативы со стороны России и дополнительные детали от американской стороны.

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Вечером 11 октября глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия сразу же нарушила «энергетическое перемирие» Трампа, нанеся удар по ТЭЦ-5 в Харькове. В то же время Сибига подтвердил готовность Киева к прекращению огня в случае остановки российских атак на энергообъекты.

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