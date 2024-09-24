Зеленский заявил, что РФ снимала АЭС Украины для возможных атак по ним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использовала китайские спутники для съемок украинских АЭС, чтобы, возможно, подготовиться к возможным ударам по ним.

Об этом глава государства сказал в интервью ABC News.

Зеленский заявил, что Россия фотографировала украинские АЭС.

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"Россия использовала китайские спутники и фотографировала детали объектов на ядерных объектах", – сказал Зеленский.

"И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза ударов по ядерным объектам", — заметил президент Украины.

Он не сообщил, были ли это китайские коммерческие спутники или спутники, которые контролируются правительством КНР. Зеленский сказал, что поделится известной Украине информацией с лидерами на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе.

Журналисты попросили о комментарии у посольства Китая в Вашингтоне, однако там не ответили на просьбу.

Напомним, весной издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Китай предоставил России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронику и станки для производства танков.

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