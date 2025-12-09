Зеленский заявил, что Россия не заинтересована в переговорах — какие следующие шаги

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что официальных переговоров с Российской Федерацией пока не ведется, ведь Москва не проявляет никакого интереса к диалогу.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов в режиме аудиосообщений 9 декабря.

«У нас нет переговоров с Россией. Они не проявляют никакого интереса к диалогу, — отметил глава государства. — Мы активно поддерживаем контакт и обмениваемся информацией с американской стороной, за что им благодарны за конструктивную работу».

По словам Зеленского, действия России ограничиваются ударами по критической инфраструктуре Украины, энергетике и жилым районам, что оставляет людей без электричества.

«Это не свидетельствует о намерениях вести мирный процесс», — добавил он.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает работать над защитой своих интересов и отстаивает дипломатические каналы, где есть реальная готовность к диалогу.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал новые детали об обновленном мирном плане Украины. По его словам, три отдельных стратегических документа об окончании войны и гарантиях безопасности, которые обсуждаются с международными партнерами.

Также стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить мирное соглашение между Украиной и Российской Федерацией к Рождеству. Так что Трамп давит на Зеленского, передают западные СМИ.