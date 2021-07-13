Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России

Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России

По его словам, вопрос языка — это чисто политический вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что русский язык не является собственностью России, а вопросом языка манипулирует сама Российская Федерация.

Об этом заявил украинский президент 13 июля, общаясь с журналистами после Форума.

Президент рассказал, что говорил с людьми, которые говорили, что украиноязычные воевали с русскоязычными. По его словам, за независимость Украины погибло много русскоязычных украинцев, а вопросом языка манипулирует Российская Федерация.

"Русский язык не является собственностью России. Я так считаю", — заявил Зеленский.

Напомним:

Президент России Владимир Путин 12 июня в продолжение своего тезиса, высказанного во время недавней "Прямой линии" о том, что "русские и украинцы — один народ", опубликовал на сайте Кремля статью на украинском и русском языках, в которой содержатся ключевые утверждение из "методичек "российской пропаганды.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал статью, иронично заявив, что его российский коллега провел "глубокую работу" и "потратил много времени" на нее.

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