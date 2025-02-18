Зеленский заявил, что США "хотят угодить" Путину: подробности

По мнению главы государства, США сегодня говорят вещи, которые очень нравятся российскому диктатору.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США хотят угодить президенту России Владимиру Путину, чтобы быстро добиться успеха. Однако прекращение огня – это не успех.

Об этом украинский лидер сказал в интервью для ARD.

По словам Зеленского, американцы стремятся встретиться с Путиным лицом к лицу и достичь прекращения огня.

"Проблема в том, что США сегодня говорят вещи, которые очень нравятся Путину. Я думаю, что в этом вся суть, потому что они хотят ему угодить, знаете для чего? Встретиться лицом к лицу и быстро добиться успеха. Но то, что они хотят, это просто прекращение огня, это не успех", — высказался президент Украины.

Он также повторил свое утверждение о том, что Украина юридически не откажется от своих территорий и не будет подписывать какие-либо соглашения "просто так, под громкие аплодисменты".

Напомним, как сообщило издание Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, президент США Дональд Трамп планирует остановить огонь в Украине до Пасхи, 20 апреля.