Зеленский заявил, что убийство Парубия было заказное и "тщательно подготовленное"

Бывший политик Андрей Парубий стал жертвой тщательно спланированного убийства. Следователи и правоохранительные органы привлекли все необходимые ресурсы для расследования.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии о ходе расследования и международной ситуации в Telegram.

«Регулярно докладывают правоохранители — министр внутренних дел, генеральный прокурор. Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Много сил задействовано — все, которые необходимы. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления», — сказал Зеленский.

Он добавил, что лично общался с главой Службы безопасности Василием Малюком и поручил безотлагательно представлять обществу проверенную информацию: «Мои соболезнования родным и близким, друзьям Андрея Парубия. Вечная память».

Президент также прокомментировал действия России в войне против Украины, подчеркнув, что они демонстрируют наглость и отсутствие намерения прекращать агрессию без давления международного сообщества: «Абсолютно наглые действия, которыми Россия демонстрирует, что без давления мира на нее прекращения войны не будет. Это все четкие сигналы и для Соединенных Штатов Америки, и для Европы, для лидеров, которые на днях в Китае и будут встречаться с Путиным».

Напомним, ранее мы писали о том, что в субботу, 30 августа, во Львове неизвестный застрелил украинского политика и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Инцидент произошел во Франковском районе, и политик умер до прибытия скорой помощи. По Парубию было произведено восемь выстрелов. В городе объявили план-перехват «Сирена» из-за убийства бывшего спикера парламента.