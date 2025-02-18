Зеленский заявил, что Украина хочет гарантий безопасности от США, Европы и Турции

Зеленский обсудит этот и другие вопросы с Эрдоганом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство выступает за установление мира, основанного на предоставлении ему гарантий безопасности. В Киеве хотят видеть гарантами безопасности США, Евросоюз и Турцию.

Об этом глава государства заявил во время визита в Турцию на церемонии открытия нового здания посольства Украины в Анкаре, сообщает "Анадолу".

Зеленский сказал, что Украина стремится к окончанию войны, которое было бы основано на определенных гарантиях безопасности.

"Как страна, мы хотим мира, мы стремимся к тому, чтобы война завершилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы окончание этой войны было основано на предоставлении определенных гарантий безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены со стороны Соединенных Штатов, Европейского союза и всей Европы, включая Турцию", – рассказал президент.

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Он также отметил важность обеспечения территориальной целостности Украины.

По словам Зеленского, эти вопросы будут обсуждаться в рамках его переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства отметил, что ранее он уже проводил "ориентированные на результат" переговоры с Эрдоганом. Он напомнил о посреднических усилиях Анкары в целях мирного урегулирования войны.

Кстати, после экстренного саммита лидеров ЕС в Париже 17 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Европы готовы взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности.