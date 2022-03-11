Зеленский заявил, что Украина с Польшей уже сформировали чрезвычайно сильный союз

Президент отметил, что государство помнит о крушении под Смоленском и понимает то, что оно означает для поляков.

Президент Владимир Зеленский заявил об ощущении, что Украина вместе с Польшей уже сформировали чрезвычайно сильный союз, пусть и неформальный, но выросший не со слов на бумаге.

Об этом глава государства сказал во время своего видеообращения к президенту Польши Анджею Дуде и другим ее политикам 11 марта.

"Уважаемое панство! Мы это можем. Мы видели вчера, как и о чем говорили страны Евросоюза. Мы видели, кто был настоящим лидером и боролся за сильную Европу. За общую европейскую безопасность. А кто пытался нас остановить. Кто пытался вас остановить", — сказал Зеленский.

Он также сказал, что украинцы понимают, почему для поляков столь важно бороться вместе с ними – со всеми, кто за свободу, за Европу.

"Мы помним катастрофу возле Смоленска 2010 года. Мы помним все факты по расследованию обстоятельств этой катастрофы. Мы чувствуем, что это значит для вас. И что значит для вас молчание тех, кто тоже все знает, но... Но все еще заглядывается в Россию", — подчеркнул президент.

"Братья и сестры-поляки! Я чувствую, что мы уже сформировали чрезвычайно сильный союз. Пусть неформальный. Но союз, который вырос из реальности. А не со слов на бумаге. Из тепла в нашем сердце, а не из речей политиков на саммитах. С того, как вы отнеслись к нашим людям, к украинцам, спасшимся на вашей земле от пришедшего на нашу землю зла", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Польша приютила у себя более 1,5 млн граждан Украины, которые вынуждены были отправиться туда из-за войны.

"Более полутора миллионов граждан Украины! В абсолютном большинстве – женщины и дети. Они не чувствуют себя на чужбине, не чувствуют в приемах. Вы встретили наших людей в своих семьях. С польской деликатностью. С братской добротой. Хотя мы этого не просили, но и вы за это ничего не попросили. Это просто между родными", – заметил украинский лидер.

Зеленский объяснил, что именно поэтому обратился к президенту Польши Анджею Дуде и его жене Агате по именам.

"Поэтому я и обращаюсь так просто: друг Анджей! Дорогая Агата! Поэтому я и утверждаю – мы уже объединились. Объединились, чтобы, как по словам великого поляка, близкого друга Украины, блаженной памяти Иоанна Павла Второго, постоянно обретать и творить свободу", – подчеркнул президент Украины.

Выступление Президента Украины Владимира Зеленского перед польским сеймом. «Я чувствую, что мы уже сформировали очень сильный союз с Польшей. Пусть неформальное. Но союз, выросший из реальности, а не со слов на бумаге. Если Бог даст и мы победим в этой войне, то мы разделим победу с нашими братьями и сестрами. Это наше величие. И ваше величие». Выступление Президента Украины Владимира Зеленского перед польским сеймом. Опубликован Офис Президента Украины Пятница, 11 марта 2022 г.

Напомним, в ночь на 11 марта ЕС не поддержал заявку Украины на вступление по ускоренной процедуре. Решения заблокировали несколько государств, однако Польша была за него.

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