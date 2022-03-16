Зеленский заявил, что Украина стала членом "энергетического Евросоюза"

Теперь украинская электроэнергия течет в Европу, а европейская – в Украину.

Украина стала членом "энергетического Евросоюза".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил членов Евросоюза, лично главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон и "всех, благодаря кому у нас теперь единая энергосистема".

"Украина стала членом "энергетического Евросоюза". Теперь украинская электроэнергия течет в Европу, а европейская – в Украину. Завершилось объединение", — написал Зеленский в Twitter.

Напомним, что глава представительства Европейского Союза Матти Маасикас заявил, что после саммита ЕС в Версале работа по членству Украины в Евросоюзе началась, лед тронулся и процесс пошел.

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