Зеленский о российских нарративах в США: это просто ужас

Владимир Зеленский / © Associated Press

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В Соединенных Штатах сейчас преобладают российские нарративы о войне в Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью 60 минут на CBS News.

«Как можно быть свидетелями наших потерь и наших страданий, понимать, что делают русские, и до сих пор верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, политику США, политиков США», — подчеркнул он.

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По его мнению, в Вашингтоне сейчас наблюдается «изменение тона и изменение реальности», и он не хочет «заниматься той измененной реальностью, которую мне представляют».

«Мы имеем дело с Путиным, и поэтому, наверное, очень быстро закончить войну не получится. Но я сам нагло, что давайте это закончим быстро, за 24 часа — саму атмосферу этого мы поддерживали, потому что мы хотели закончить войну. И любой человек в Украине, поверьте, все верили в то, что Трамп — сильный, он придет, он сможет закончить быстро… Президент Трамп, сильный президент сильной страны, должен быть на стороне Украины. И я считаю, что неправильно даже, что Америка хочет быть где-нибудь посередине. Но все зашло так, что мы чувствуем, что Америка теплее разговаривает с русскими, чем с Украиной. И я думаю, что это неправильно. И это то, что хотел я донести», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что война в Украине закончится дипломатическим путем. Больше об этом читайте в новости.