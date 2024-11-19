Зеленский заявил, что в Украине для УПЦ МП время истекло

Диалог с церквями поможет Украине достичь социальных и духовных целей, но Московская церковь больше не будет участвовать.

Украинские власти поддерживают контакт со всеми религиозными общинами в стране, но УПЦ МП больше не является частью этого процесса, поскольку ее влияние завершилось.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде.

Президент Украины рассказал о политике государства в отношении Церкви и религиозных организаций, подчеркнув, что власти продолжают вести диалог со всеми конфессиями в стране, за исключением Московской церкви, чье влияние в Украине уже прекратилось.

"При сохранении светского характера государственных институтов, мы имеем и можем развивать партнерство между государством и Церковью, между государством и религиозными сообществами", — сказал глава государства.

Он отметил, что в Украине существует важная платформа для сотрудничества между государством и религиозными организациями – Совет церквей и религиозных организаций, которая служит основой для налаживания диалога между правительством и религиозными общинами страны.

Зеленский пояснил, что в рамках этого диалога можно определять, какие модели большего сотрудничества могут укрепить Украину и ее народ, способствовать духовной независимости и социальной работе государства.

"Конечно, речь не идет о Московской церкви. Время освящающих террор — закончилось", — сказал президент.

Напомним , Напомним, Совет принял закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. 24 августа президент Зеленский подписал этот закон.

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