Зеленский заявил, что встреча с Путиным под угрозой срыва

Владимир Зеленский. / © Associated Press

На уровне лидеров Украины и агрессорки России должен решаться вопрос, чтобы завершить войну. Впрочем, россияне делают все, чтобы подобные переговоры не состоялись.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время брифинга с прибывшим в Киев генсеком НАТО Марком Рютте.

Зеленский назвал "исторически важным" визит в Вашингтон 18 августа. В частности, во время этой встречи обсуждались форматы встреч с российским диктатором Владимиром Путиным – как двусторонней, так и трехсторонней.

"Именно на уровне лидеров должны решаться вопросы, чтобы завершить войну. Но видим сейчас, что россияне делают все, чтобы встречи не было. Украина в отличие от России не боится каких-либо встреч с лидерами. Мы готовы работать продуктивно, максимально", - подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что прямых договоренностей с российской стороной у Киева нет. Зеленский считает, что "желательно было бы" сначала провести трехстороннюю встречу. Впрочем, если американский президент настаивает на проведении переговоров лидеров Украины и России, то мы готовы поддержать двусторонний трек, а затем трехсторонний.

"Мы договаривались президентом Трампом. Он единственный человек, который сегодня может остановить Путина. Мы договорились о том, что правильно перейти к дипломатическому направлению. Я поддержал это направление, которое предложил президент Трамп. Давайте говорить о дате и говорить о местах", - добавил Зеленский.

По его словам, если Москва откажется от дипломатии, то требуются сильные санкционные пакеты.

Отметим, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что якобы встреча Зеленского и Путина "не планируется". Впрочем, якобы хозяин Кремля готов к таким переговорам, "когда будет повестка дня для саммита, пока ее нет".

Напомним, эксперты полагают, что Владимир Путин может никогда не быть готовым встретиться с Зеленским. В частности, дело в том, что кремлевский "фюрер" не только регулярно подвергает сомнению легитимность украинского лидера, но и в своем последнем "мирном" меморандуме требует от Киева провести выборы до подписания любого окончательного мирного договора.

Дата публикации 20:04, 21.08.25 Количество просмотров 43