Зеленский заявил, что ВСУ могут быть задействованы в Приднестровье: названо условие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вмешиваться в военные действия на территории непризнанного Приднестровья только по просьбе властей Республики Молдова.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по завершении саммита Европейского политического сообщества, информирует ЕП.

Зеленский назвал слухами утверждение о том, что якобы Киев собирается проводить односторонние действия в Приднестровье.

"Украина может реагировать и помогать, только если будет запрос от властей Республики Молдова", – заявил он

На вопрос о том, был ли подобный запрос со стороны властей Молдавии, Зеленский ответил: "запроса не было".

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не претендует на территории непризнанного Приднестровья.

"Они должны объединиться с их государством, с их историей – то есть с Молдовой", – сказал Зеленский и добавил, что однажды был на территории Приднестровья и был удивлен, что там повсюду развешаны флаги России, а не Молдовы.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Молдову с официальным визитом.

Кроме того, ранее сообщалось, что самолеты НАТО охраняют воздушное пространство Молдовы во время визита Зеленского.

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