Зеленский заявил, что ядерные угрозы Путина показывают его слабость

Только "больной человек" может думать об угрозах ядерного оружия

Ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина доказывают его слабость и неполноценность.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем интервью французскому телеканалу LCI.

Зеленский заявил, что только "больной человек" может думать о том, чтобы угрожать применением ядерного оружия.

"Возможное обращение к применению ядерного оружия — это доказательство слабости, доказательство определенной неполноценности человека, допускающего такие угрозы. Есть только больные, абсолютно больные люди, которые позволяют себе такой шаг", — заявил президент.

Также президент Украины заявил, что Путин думает только о своих интересах и его не интересует, как живут россияне, которых он считает своими рабами.

"У него нет прямолинейного подхода к делу, это всегда обходной путь, у него в голове искажена реальность. Он думает только о своей выгоде и своих личных интересах. Он даже не думает об интересах своей страны, ему нет дела к россиянам, которыми он правит", как рабами", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ похвастались новой ракетой "Сармат", которую якобы не может сбивать ни одна ПРО.

Заметим, что в конце ноября российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о старте 2023 года "капитального развития" ядерных сил государства.

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