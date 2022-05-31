Зеленский заявил Эрдогану, что хочет провести встречу с главой Кремля Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил своему турецкому коллеге Эрдогану, что хочет провести встречу с главой Кремля Путиным.
Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Стоит отметить, что накануне президент Турции заявил о готовности страны приложить все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и готовности оказать необходимую поддержку. Об этом Эрдоган сказал по результатам телефонного разговора с Зеленским.
Указывается, что в ходе разговора президент Турции также подчеркнул, что придает особое значение проекту созданию безопасного коридора для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морем.
Напомним, 30 мая Эрдоган также переговорил с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, на переговорах Эрдоган заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле. Также турецкий лидер выразил готовность к тому, чтобы его страна приняла участие в "механизме мониторинга" между сторонами.
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