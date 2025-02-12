Зеленский заявил о готовности к обмену территориями: в России отреагировали

Президент Владимир Зеленский заявил о возможности обмена российских территорий на украинские во время переговоров. В Москве с ответом не заставили себя ждать.

Заявление украинского лидера прокомментировала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Представительница российского дипломатического ведомства отвергла такую возможность. Кроме того, она цинично набросилась с оскорблениями украинских военнослужащих, которые контролируют часть территории Курскской области, назвав их "неонацистами".

По словам Захаровой, якобы Зеленский сделал такое заявление "чтобы скрыть настоящие масштабы катастрофы для ВСУ в этом направлении".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian заявил о том, что готов к территориальному обмену с Россией в случае переговоров. Впрочем, глава государства не уточнил, какую часть оккупированных территорий Украина могла бы получить взамен.

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