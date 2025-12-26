Зеленский заявил о готовности к референдуму по мирному плану: подробности

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом согласовать рамочные условия прекращения войны.

Об этом он сообщил в пятницу в комментарии изданию Axios.

По словам Зеленского, в случае согласия России на прекращение огня минимум на 60 дней он готов вынести соответствующий мирный план на всеукраинский референдум.

Президент Украины отметил, что, несмотря на «значительный прогресс» в переговорах, предложенный план предусматривает болезненные для Украины территориальные уступки на востоке. Зеленский подчеркнул, что надеется улучшить эти условия, а в случае невозможности занять «сильную позицию» по территориальным вопросам — решение должно получить одобрение украинского общества.

В американской администрации готовность Зеленского провести референдум рассматривают как важный шаг вперед. Как отмечает Axios, в США больше не исключают возможности территориальных компромиссов в рамках предстоящего урегулирования.

В то же время Зеленский подчеркнул, что проведение такого плебисцита будет сопровождаться серьезными политическими, логистическими и вызовами безопасности. Именно поэтому, по его словам, 60-дневное прекращение огня минимально необходимо для подготовки и организации голосования.

Высокопоставленный представитель США сообщил Axios, что российская сторона понимает необходимость прекращения огня в случае объявления референдума в Украине, однако настаивает на более коротких сроках такого перемирия.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о почти полной готовности 20-пунктного мирного плана.

Напомним , украинская и американская переговорные команды достигли значительного прогресса в подготовке базового документа из 20 пунктов, содержащего гарантии безопасности и план экономического обновления Украины. Стороны готовятся к предстоящим переговорам в Соединенных Штатах, не прекращая дипломатическую работу даже в период рождественских праздников.