Зеленский заявил о готовности остановить удары по НПЗ РФ и назвал условие

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить обстрелы нефтеперерабатывающих заводов, однако выдвинул жесткое условие.

Об этом говорится в Телеграм.

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«Реальная причина войны в Европе — Россия, и только она. Уже сегодня реально остановить удары по энергетике, но Путин не желает этого делать. Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре», — отметил он.

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Зеленский также подчеркнул, что любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с подлинными гарантиями.

Что предшествовало

9 октября президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным договорился о поставках от 300 тысяч до 3 млн тонн российского дизтоплива на американский и мировой рынки.

По данным Axios, Трамп решил заключить с Путиным соглашение после того, как Украина отказалась прекратить удары по российским НПЗ, что, по утверждению США, оказывает непосредственное влияние на американских потребителей.

Зеленский ответил, что Украина не собирается прекращать удары по российским НПЗ, несмотря на договоренности Трампа с Путиным о поставках российского дизеля на мировой рынок.

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Зеленский также заявил, что отмена санкций без уменьшения вражеских ударов выглядит слабостью, потому что Россия потратит новые доходы на войну. По его словам, нефтепродукты из РФ — это инвестиция в агрессию, которая нуждается в остановке, а не продолжении.

Между тем, СМИ сообщили, что США могут оставить Украину без разведданных, если Киев не прекратит бомбить НПЗ России.

Отметим, что Зеленский неоднократно сообщал о готовности Киева к взаимным шагам по снижению напряженности и предлагал конкретный компромисс во время переговоров с представителями Дональда Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

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