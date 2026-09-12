Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным: в Кремле назвали условие

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

В Кремле в традиционной дерзкой манере ответили на заявление президента Владимира Зеленского о готовности лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в США.

Об этом высказался спикер «фюрера» Дмитрий Песков.

Реклама

По его словам, если Зеленский действительно хочет встретиться с Путиным, то якобы может прилететь в Москву. Песков цинично заявил, что ранее хозяин Кремля уже приглашал президента Украины в Москву. Мол, это предложение до сих пор действует.

Реклама

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров пошел еще дальше в цинизме и добавил, что приглашение Зеленского в Москву — «уже огромный жест доброй воли со стороны РФ».

В то же время в Кремле говорят, мол, не знают, отправится ли сам Путин на саммит G20 в Майами. Песков заявил, что решение об участии российского диктатора пока не принято.

Заявление Зеленского о встрече с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с диктатором Владимиром Путиным в США. По словам украинского лидера, он готов приехать в Майами на саммит G20, запланированный на декабрь, если Путин также примет участие в мероприятии.

«Дело не в словах. То, что я ему скажу, или то, что он хочет сказать мне, не имеет значения. Важны результаты», — заявил глава государства.

Реклама

Новости партнеров