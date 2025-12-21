- Дата публикации
Зеленский заявил о «конструктиве»: что украинская делегация обсуждает в США
Зеленский заявил, что на переговорах во Флориде идет обсуждение временных рамок тех или иных решений по окончании войны.
Во Флориде (США) продолжает работу украинская переговорная команда. Сегодня прошли встречи с американской делегацией.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 21 декабря.
По его словам, сейчас идет работа над документами об окончании войны, гарантиях безопасности и восстановлении.
«Подробно идут по каждому пункту, и есть конструктив с американской стороной. Это важно. Говорят также и о тайминге — о возможных временных рамках тех или иных решений», — отметил глава государства.
Зеленский сообщил, что ожидает доклад украинских представителей на переговорах Рустема Умерова и Андрея Гнатова по деталям разговора.
Ранее секретарь СНБО Умеров рассказал о третьем дне решающих переговоров в США и заявил, что рассчитывает на прогресс в завершении войны.