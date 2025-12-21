ТСН в социальных сетях

Зеленский заявил о «конструктиве»: что украинская делегация обсуждает в США

Зеленский заявил, что на переговорах во Флориде идет обсуждение временных рамок тех или иных решений по окончании войны.

Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Во Флориде (США) продолжает работу украинская переговорная команда. Сегодня прошли встречи с американской делегацией.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 21 декабря.

По его словам, сейчас идет работа над документами об окончании войны, гарантиях безопасности и восстановлении.

«Подробно идут по каждому пункту, и есть конструктив с американской стороной. Это важно. Говорят также и о тайминге — о возможных временных рамках тех или иных решений», — отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что ожидает доклад украинских представителей на переговорах Рустема Умерова и Андрея Гнатова по деталям разговора.

Ранее секретарь СНБО Умеров рассказал о третьем дне решающих переговоров в США и заявил, что рассчитывает на прогресс в завершении войны.

