Зеленский заявил о начале работы украинской делегации в США

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украинская делегация во главе с ключевыми представителями сектора безопасности и парламента уже прибыла в Соединенные Штаты Америки для проведения ряда встреч с американской стороной.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении в субботу.

Президент отметил, что ожидает первые доклады по результатам встреч уже ближе к вечеру по киевскому времени.

Реклама

«Сегодня украинская делегация уже в Соединенных Штатах Америки: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия. Ближе к вечеру по киевскому времени я ожидаю первые доклады по встречам», — сказал он.

Зеленский отметил, что ключевой задачей украинской стороны является донесение до партнеров полной и объективной информации о текущей ситуации в Украине, в частности о последствиях массированных российских ударов по гражданской и критической инфраструктуре.

Президент подчеркнул, что постоянный террор со стороны России не только приводит к человеческим жертвам и разрушениям, но и системно подрывает доверие к дипломатическому процессу. По его словам, из-за российских атак люди теряют веру в возможности дипломатии, а каждый новый удар уменьшает даже те ограниченные шансы для диалога, которые еще оставались.

Глава государства отметил, что американская сторона должна четко осознавать эти последствия, а также важность дальнейшего прогресса по документам, которые были подготовлены в рамках предыдущих договоренностей.

Реклама

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не была и не будет препятствием для достижения мира, а дальнейшее развитие дипломатических усилий сейчас в значительной степени зависит от поддержки партнеров.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинская делегация проведет в Майами решающие переговоры с США по двум стратегическим соглашениям о безопасности и экономическом развитии общим объемом до 800 миллиардов долларов.