Зеленский заявил о "некоторых разногласиях" с Шольцем о "Северном потоке-2"

Зеленский заявил о "некоторых разногласиях" с Шольцем о "Северном потоке-2"

Зеленский предложил положить начало стратегическому диалогу с ФРГ в энергетической сфере.

Президент Владимир Зеленский после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что лидеры имеют "некоторые разногласия в оценке" рисков, связанных с "Северным потоком-2", которым РФ намерена поставлять газ в Европу в обход Украины. Глава государства подчеркнул, что этот проект является "геополитическим оружием" и Украина нуждается в энергетических, гарантиях безопасности.

Об этом Зеленский сказал по итогам переговоров с германским канцлером Шольцем.

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"Подробно обсудили риски безопасности, связанные с "Северным потоком-2". И здесь мы имеем некоторые разногласия в оценке. Я подчеркнул, наша позиция не переменна. Мы рассматриваем сегодня "Северным потоком-2" исключительно через призму энергетических и угроз безопасности для нас и для региона Мы четко понимаем, что этот проект, это геополитическое оружие, именно поэтому Украина нуждается в энергетических, безопасных гарантиях. в энергетической сфере. Важно, чтобы Германия стала гарантом продления транзита газа через территорию Украины", — сказал президент.

Ранее в Германии назвали условие для возобновления сертификации "Северного потока-2".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заверил сенаторов США, что газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если произойдет нападение России на Украину.

Кроме того, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что Соединенные Штаты достигнут остановки газопровода "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину.

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