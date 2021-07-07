Зеленский заявил о необходимости получения исчерпывающего перечня реформ для вступления Украины в НАТО

Зеленский заявил, что необходимо закончить период неопределенности.

Президент Украины Зеленский заявил, что Украина хочет получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит государству перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.

Об этом глава государства сказал, выступая на Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе 7 июля.

Так, Зеленский отметил, что "ключ к положительным решениям наших евроатлантических стремлений — это прежде всего успех украинских реформ". И, как он добавил, Украина стремится к согласованным с Альянсом критериям, конкретным маркерам, по которым в дальнейшем будет оцениваться успешность реформ и готовность к членству в НАТО.

"Через 13 лет после Бухарестского саммита НАТО следует закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политического решения о будущем членстве Украины в НАТО. Согласен, что ключ к положительному решению наших евроатлантических стремлений — это, прежде всего, успех наших реформ. И мы будем и в дальнейшем делать все, чтобы ускорить темп реформ, в частности, в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина — НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с НАТО", — заявил Зеленский.

Как сообщалось, представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО будет "красной линией" для Москвы. Он обеспокоен разговорами о том, что однажды Киеву могут предоставить План действий по членству в Альянсе.

В свою очередь, в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины.

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