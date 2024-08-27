Зеленский заявил о необходимости возвращать в Украину взрослых и детей

Если не вернуть домой 7,5 млн украинцев, то государство ждет серьезный вызов после войны.

Украине нужно вернуть домой из-за границы 7,5 миллиона украинцев – и взрослых, и детей. Это, а также вывод из "тени" налогоплательщиков, нужно, чтобы справиться с вызовами по денежным выплатам для 10,8 миллиона пенсионеров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 27 августа.

Глава государства сообщил, что будущее Министерство украинского единства, появление которого запланировано на осень, будет заниматься возвращением граждан из-за границы. Зеленский также объяснил, зачем это нужно.

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"Никто не имел такой вызов – как вернуть 7,5 миллиона человек. Я говорил об этом, был министр финансов и т.д. Они показали – 10,8 миллиона пенсионеров. Если мы не вернем 7,5, если мы не выведем из "тени" всех налогоплательщиков, у нас серьезный вызов и после войны. Поэтому нам нужно вернуть взрослое население Украины. Нам нужно вернуть наших детей, студентов. Без принуждения. Сделать все условия, чтобы они хотели это сделать. С ними нужно общаться", – высказался президент.

Он добавил, что часть украинцев за границей не могут найти работу. Это одна из задач, которой должно заниматься Министерство украинского единства – то есть дать работу в Украине.

Зеленский также высказался о возвращении из-за границы украинских мужчин призывного возраста. Он сказал, что иностранные государства не хотят возвращать мужчин, потому что им это политически невыгодно.

"Политически это не очень выгодно внутри тех или иных государств – сказать, что мы отправляем украинцев домой, и для нас очень дорого поддерживать их. Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев. Да, я только – за, если украинцы приедут. Но без принуждения”, – сказал глава государства.

Он считает, что иностранным государствам выгодно не тратить средства на финансовую помощь украинским беженцам, а отправить их домой.

"Еще раз подчеркиваю: я – за то, чтобы они приехали. Я бы очень хотел, чтобы все украинцы были здесь, при условии их решения", – добавил президент.

Напомним, ранее в августе Зеленский анонсировал создание в Украине нового института — фактически "министерства украинского единства". Президент назвал задачу этого ведомства.

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