Зеленский заявил о необходимости защиты для зернового коридора: "Этот вопрос жизни для миллионов"

Россия должна четко знать, что получит жесткий ответ мира на любые шаги, срывающие украинский продовольственный экспорт, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 ноября, что зерновому коридору требуется надежная и долгосрочная защита, а также необходимо давление на Россию ради гарантий продовольственной безопасности.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"На днях движение судов с украинской агропродукцией продолжилось, прежде всего благодаря принципиальности партнеров, а именно ООН и Турции, которые не воспринимают российские попытки уничтожить зерновое соглашение", — сообщил Зеленский.

"Но нужна надежная и долгосрочная защита зерновому коридору. Россия должна четко знать, что получит жесткий ответ мира на любые шаги, которые срывают наш продовольственный экспорт. Это вопрос буквально о жизни для десятков миллионов людей", — подчеркнул президент.

Он также сообщил, что разговаривал об этом с премьер-министром Камбоджи, которая сейчас председательствует в АСЕАН – одном из самых мощных мировых объединений. Это более 600 миллионов человек в 10 странах. Зеленский отметил, что для каждой из этих стран продовольственный кризис – реальная угроза национальной безопасности.

Глава государства отметил необходимость давления на Россию.

"Если цены на продовольствие из-за российской агрессии будут расти, если на продовольственном рынке образуется дефицит, то это неизбежно приведет к катастрофическим последствиям в большинстве стран АСЕАН, как и в других регионах мира. Поэтому давление на Россию ради гарантий продовольственной безопасности нужно сейчас от всех — и от азиатских стран тоже. Работаем ради этого", – рассказал Зеленский.

Напомним, 29 октября после взрывов в Севастополе, когда были повреждены корабли Черноморского флота России, Минобороны страны заявило, что останавливает действие "зернового соглашения".

В ООН заявили, что не считают атаку на Черноморский флот РФ нарушением "зернового соглашения".

После заявлений РФ украинская сторона заявила о невозможности экспорта зерна из-за действий Кремля, что создает угрозу голода в ряде стран Азии и Африки. Однако позже Украина, ООН и Турция согласовали движение в Черном море 14 судов, невзирая на позицию РФ.

Заметим, что Украина, Турция и ООН решили приостановить действие "зернового соглашения" на среду, 2 ноября.

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