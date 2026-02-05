- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 491
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский заявил о неоднократных попытках его ликвидации со стороны РФ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия неоднократно пыталась ликвидировать его с начала полномасштабной войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона несколько раз пыталась его ликвидировать, однако сейчас он воспринимает такие угрозы иначе, чем в начале полномасштабного вторжения.
Об этом глава государства рассказал в интервью французскому телеканалу France 2 .
По словам Зеленского, в первые месяцы Великой войны уровень опасности был особенно ощутим, но со временем он привык работать в условиях постоянных рисков.
Президент отметил, что сегодня сосредоточен, прежде всего, на управлении страной в военное время и поддержке украинцев.
В то же время, он дал понять, что угрозы со стороны России остаются реальностью для украинского руководства с начала вторжения.
