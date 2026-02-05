ТСН в социальных сетях

Зеленский заявил о неоднократных попытках его ликвидации со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия неоднократно пыталась ликвидировать его с начала полномасштабной войны.

Елена Кузьмич
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона несколько раз пыталась его ликвидировать, однако сейчас он воспринимает такие угрозы иначе, чем в начале полномасштабного вторжения.

Об этом глава государства рассказал в интервью французскому телеканалу France 2 .

По словам Зеленского, в первые месяцы Великой войны уровень опасности был особенно ощутим, но со временем он привык работать в условиях постоянных рисков.

Президент отметил, что сегодня сосредоточен, прежде всего, на управлении страной в военное время и поддержке украинцев.

В то же время, он дал понять, что угрозы со стороны России остаются реальностью для украинского руководства с начала вторжения.

Напомним, что ранее Зеленский назвал единственное лицо, которого боится Путин .

