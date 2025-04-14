Зеленский заявил о несправедливости со стороны США: в чем суть

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о несправедливом подходе со стороны США. Он отметил, что Вашингтон заблокировал Украине помощь, а затем предложил прекращение огня, тогда как россиянам вместе с этим предложением ничего не блокировали.

Об этом глава государства рассказал в интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS News.

«США прекратили нам помощь, заморозили ее и обмен разведданным, зная, что для нас очень больно будет — удары баллистические, не понимая, что идет нашествие ракет русских по нашим гражданским. И мы, зная, что это остановлено, и слышим, что это условие, что оно разблокируется, если Украина пойдет на безусловное прекращение огня», — рассказал Зеленский.

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Он напомнил, как отреагировала Украина: она согласилась на безусловное прекращение огня.

В то же время в отношении России американцы не приняли никаких подобных мер, акцентировал президент.

«И здесь у меня вопрос как у президента. Мне заблокировали что-то и сказали: „Иди, иначе мы не разблокируем. И у тебя будут потери и оружия, и помощи, и разведданных“. У меня вопрос, что США сделали зеркального в сторону русских? Иди на прекращение огня, иначе вот тебе санкционный пакет, а я ввожу очень сильный санкционный пакет. Но если быть честными и справедливыми, нам заблокировали, а потом предложили. Русским предложили и ничего не блокировали», — обратил внимание Зеленский.

«То есть когда мы говорим о мире через силу, извините, выходит так, что мир через силу работает в одну сторону, и только в нашу. И я считаю, что это несправедливый подход«, — подчеркнул глава государства.

По его мнению, США должны были сделать сильный шаг, и украинцы еще на это очень сильно надеются.

«И надеемся, что будут условия в сторону России, а не в сторону Украины», — заметил президент.

После этих слов журналист сказал Зеленскому, что он кажется настоящим ненавистником президента России Владимира Путина.

«Путина? Стопроцентную ненависть. Даже не 99,9. Но это не значит, что мы не должны работать над тем, чтобы закончить войну как можно скорее, чтобы перейти к дипломатическому треку», — прокомментировал украинский лидер.

К слову, Зеленский посоветовал президенту США Дональду Трампу побывать в Украине перед любыми переговорами о завершении войны, чтобы тот своими глазами увидел последствия российской агрессии.