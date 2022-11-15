Зеленский заявил о невозможности "Минска-3": у Путина посыпались новые обвинения в адрес Киева

Кремль уже не первый раз обвиняет Киев в своих претензиях по поводу переговоров.
В Российской Федерации снова обвиняют Киев в нежелании вести переговоры. Мол, именно об этом свидетельствует заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что договоренностей типа "Минская-3" не будет.
Об этом российским СМП заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.
"Заявление Владимира Зеленского на саммите G20 о том, что ни одного "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры", – высказался представитель Кремля.
К слову, во время саммита "Большой двадцатки" Зеленский заявил, что пора закончить разрушительную войну России. Он подчеркнул, что Кремль должен подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.
Как сообщалось, после побега российской армии из Херсона в Москву заявили, мол , могут завершить цели "специальной военной операции" мирными переговорами. Впрочем, о какой именно цели идет речь, у Путина не сообщают. В то же время обвиняют Украину в отказе от диалога.
В свою очередь президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что первым шагом к переговорам Украины и России должен быть выход оккупационных войск с нашей территории.
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