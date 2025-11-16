Зеленский заявил о новом направлении импорта газа из Греции

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украина подготовила договоренность с Грецией по газу для нашей страны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ни одного дня мы не теряем для нашего государства, уже сегодня подготовили договоренность с Грецией по газу для Украины. Это будет еще одно направление поставки газа — чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины», — отметил президент.

Реклама

По его данным, уже есть договоренности о финансировании импорта газа, и правительство закроет потребность почти 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов.

«Правительство Украины направило средства на финансирование импорта, помогают наши европейские партнеры, европейские банки — под гарантии Еврокомиссии, помогают также украинские банки, помогает Норвегия, продолжается активная работа и с американскими партнерами — полное финансирование будет. Делаем широкие возможности для снабжения зимой», — добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал, удастся ли России этой зимой оставить украинцев без газа и света. Он отметил, что из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украине придется импортировать газ из-за рубежа. Однако он заверил, что власти готовы к этим вызовам и обеспечат население газом.

В то же время, Зеленский не знает, что будет с электроснабжением.

Реклама

«Что будет с электричеством, сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем ответным вызовам, мы ежедневно работаем над этим. Будем защищать», — сказал президент.