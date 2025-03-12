Зеленский заявил о новых задачах для украинской дипломатии

По словам Зеленского, на дипломатическом направлении идет активная работа для того, чтобы как можно быстрее обеспечить все необходимые условия для давления на Россию и реального мира.

Украинская делегация, работавшая в Саудовской Аравии, вскоре предоставит президенту Зеленскому доклад о результатах переговоров.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 12 марта.

"Ожидаю доклада украинской делегации, работавшей в Саудовской Аравии, и готовим новые задачи для нашей дипломатии. Нужно двигаться к миру. Нужно двигаться к гарантиям безопасности. Нужно освобождать наших людей. Мы настроены работать максимально быстро с нашими партнерами", – уверен Зеленский.

По его мнению, главное – это способность партнеров Украины "обеспечить готовность России не лгать, а реально завершать войну".

Зеленский напомнил, что сейчас российские удары не прекращаются. Каждую ночь около сотни "шахедов" атакуют Украину. Регулярные и вражеские ракетные удары. Он подтвердил, что вчера РФ нанесла удар по гражданскому судну в одесском порту, грузившем пшеницу для Алжира. В результате атаки погибли, в том числе граждане Сирии. Были также раненые, им оказана необходимая помощь.

"Любая попытка России "петлять" будет четким доказательством для всех, что именно Россия не хочет мира. С четкими выводами мира", — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее в Офисе президента рассказали, что будет делать Украина, если Путин откажется от перемирия.

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