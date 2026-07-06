Зеленский заявил о переходе к решающей фазе войны: детали

После ракетного террора: Зеленский дал громкое интервью FT о конкурентоспособности Украины в небе / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что решающая фаза войны России против Украины перешла с суши и моря в воздух, утверждая, что «битва в небе» определит исход конфликта.

Об этом глава государства сказал в интервью Financial Times.

В интервью, прошедшем в Офисе президента в Киеве после очередного массированного российского удара, Зеленский заявил, что Украина смогла остановить Россию на суше и ограничить действия российского флота в западной части Черного моря. Следующим главным театром боевых действий, по его версии, становится воздушное пространство.

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«Сегодня я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Если вы остановите врага на поле боя, если вы остановите войну на суше и если вы лишите его господства на море — как мы сделали с нашими морскими беспилотниками, отогнав российский флот, — тогда следующим полем боя станет небо», — сказал он.

Украинский президент уверенно заявил, что «в этом соревновании гораздо меньше значения имеет, чья территория больше».

«Мы перешли к воздушной сфере. А в воздухе мы уже конкурентоспособны», — убежден он.

Главным слабым местом Украины Зеленский назвал противоракетную оборону. У Киева есть американские Patriot и французские SAMP/T, способные перехватывать баллистические ракеты, но таких систем и ракет к ним критически мало.

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По данным украинской стороны, во время последней атаки Украина не смогла перехватить ни одну из 29 выпущенных баллистических ракет. Глава государства заявил, что ракеты PAC-3 для Patriot иногда поступают «буквально за день до массированной атаки».

Зеленский объявил, что намерен использовать саммит НАТО в Анкаре, чтобы снова потребовать от партнеров больше систем ПВО и ракет к ним. Он признал, что каждая страна Альянса имеет свои лимиты по количеству ракет и комплексов на вооружении, но будет добиваться дополнительных поставок.

Еще одно требование Киева — передача технологий и запуск производства противоракетных систем. Президент заявил, что Европе нужно перестать быть небрежной в этом вопросе, потому что «Patriot на всех не хватит никогда».

По его словам, одним из вариантов может стать лицензионное производство систем Patriot, добавив, что на саммите G7 во Франции он «опять поднял вопрос» получения лицензии на их производство.

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Напомним, что в Киеве в результате сегодняшней ракетной атаки погибли 16 человек, 58 получили ранения. Еще 10 могут находиться под завалами.

В результате удара в Вишневом погибли 7 человек и 21 ранен, еще один человек погиб в Святопетровском.

Ранее в Defense Express заявили о критическом состоянии противоракетного щита Киева и возвращении к условиям 2022 года.

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