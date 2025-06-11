Зеленский заявил о планах россиян захватить Одессу: "Нам нужна защита"

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Украина — Юго-Восточная Европа, который состоялся в Одессе 11 июня, отметил критическую важность защиты города и необходимость долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что Одесса — город, который Россия стремится уничтожить, и имеет на него большие планы.

Об этом Зеленский заявил во время саммита.

Одесса — цель для России и ворота к безопасности

Во время своего выступления в Одессе президент Зеленский отметил, что Одессе грозит российское уничтожение.

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«Мы здесь, в Одессе, городе, который Россия хочет уничтожить, как уничтожила другие бесчисленные города. Российские военные планы направлены на этот регион, а затем на границы с Молдовой и Румынией», — подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул немедленную потребность в оборонных мерах.

«Сейчас нам нужна защита. Но еще больше нам нужны долгосрочные гарантии, что это никогда не повторится», — заявил Зеленский, акцентируя важность не только текущей помощи, но и устойчивой системы безопасности для Украины в будущем.

Президент также остановился на геополитическом значении Одессы.

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«Одесса является очень важным городом для всех нас и не только символом Юга Украины. Это перекресток между Северной и Южной Европой, между Балканами и Кавказом, между европейской стабильностью и подрывающими ее угрозами. Одесса всегда была воротами, и сегодня она является воротами нашей общей безопасности», — подчеркнул Зеленский, указав на роль города как ключевого элемента европейской и региональной безопасности.

Проходивший в Одессе саммит Украина — Юго-Восточная Европа стал платформой для обсуждения общих вызовов и усиления сотрудничества между странами региона в условиях российской агрессии.

Напомним, американские аналитики убеждены, что стратегия Кремля строится на расчете на усталость Украины и Запада от изнурительной войны. По мнению экспертов, любое усиление экономического давления на Россию, хоть и является положительным политическим шагом, однако недостаточно для того, чтобы заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров или изменить его представление о победе.