Зеленский заявил о пленных гражданах Китая на войне: Пекин прокомментировал

Флаг Китая. / © Associated Press

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен двух китайских военных. В Пекине заявили, что проверяют данную информацию с украинской стороной.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга, сообщила корреспондентка ТСН.ua.

"Позвольте мне подчеркнуть, что правительство Китая всегда просит граждан Китая держаться подальше от зон вооруженного конфликта, избегать какой-либо формы участия в вооруженном конфликте, и, в частности, избегать участия в военных операциях любой стороны. Такие претензии не имеют оснований", - подчеркнул дипломат.

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По его словам, позиция КНР относительно украинского кризиса - как Пекин называет войну - "является очень четкой и широко признана международным сообществом". Более того - Китай якобы “придерживается объективной и справедливой позиции относительно кризиса в Украине, и это очень ясно”.

"Украинской стороне необходимо правильно оценить усилия и конструктивную роль Китая для политического урегулирования украинского кризиса. Мы обязались прекратить конфликт и содействовать мирным переговорам. Это очень понятно для международного сообщества. Украинская сторона должна правильно оценить усилия и конструктивную роль Китая для политического урегулирования кризиса", -.

Как сообщалось, украинские военные впервые взяли в плен военных из Китая. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, военных КНР в подразделениях оккупанта значительно больше двух. По его словам, пленные китайцы находятся в Службе Безопасности Украины, где продолжаются следственные действия.