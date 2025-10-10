Зеленский заявил о подготовке визита делегации в США: о чем пойдет речь

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке визита делегации государства в США и о предложении для Вашингтона о нескольких сильных соглашений в области обороны, которые могут укрепить обе страны.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский проинформировал, что готовится визит украинской делегации в США. В состав делегации войдут премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк.

Президент Украины анонсировал и «значительный компонент» визита по линии Министерства обороны Украины и СНБО.

Сейчас формируется план встреч.

«Мы предложили Америке несколько сильных соглашений в области обороны, которые могут укрепить обе наши страны, и должны сделать более содержательным наш диалог с Америкой по этим соглашениям», — говорится в заметке главы государства.

Напомним, в начале октября издание The Telegraph, ссылаясь на источник в украинском правительстве, сообщило о заморозке переговоров Киева и Вашингтона по поставкам оружия и ключевого соглашения об обмене технологиями дронов на американские роялти. Причина — шатдаун в США.

В свою очередь спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что поставки оружия продолжаются, а переговоры по соглашению о дронах между Киевом и Вашингтоном происходят по плану.